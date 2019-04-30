أخبار مصر | "غانم": بناء الشخصية الوطنية يتناسب طرديًا مع بناء الدول والأوطان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غانم": بناء الشخصية الوطنية يتناسب طرديًا مع بناء الدول والأوطان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التثقيفية التاسعة للأئمة من مختلف محافظات الجمهورية بمركز أبي بكر الصديق التثقيفي بمدينة الإسكندرية تحت عنوان " بناء الشخصية الوطنية "، وذلك بمحاضرة علمية للدكتور خالد السيد غانم مدير إدارة الإعلام بوزارة الأوقاف والمشرف على المعسكر.

وفي كلمته أكد خالد غانم مدير إدارة الإعلام بالأوقاف، أن كتاب بناء الشخصية الوطنية الصادر عن وزارة الأوقاف هو خلاصة أفكار بعض المشاركين في المؤتمر التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي يعد باكورة الأعمال العلمية الصادرة عن المؤتمر، موضحًا أن توجيهات القرآن الكريم تدعو إلى بناء الإنسان ، ومن خلال هذا البناء السوي يستطيع الإنسان أن يواجه التحديات والأزمات .

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وفي ذات السياق أكد أن بناء الشخصية الوطنية يتناسب طرديًا مع بناء الدول والأوطان، وأنه يبنى على فقه السنن الكونية والاجتماعية وتنمية الوازع الوطني، والانتماء الاجتماعي ، فالخطاب القرآني خصص حيزًا كبيرًا وواسعًا من آياته للحديث عن الإنسان وشخصيته ، باعتباره مخلوقًا مكرمًا شرّفه الله على باقي الكائنات ، ونفخ فيه من روحه ، واسجد له ملائكته، واستخلفه في هذه الأرض ، ووكل إليه أمر عمارتها وفق منهج عقدي وسلوكي متميز يضمن له حسن أداء هذه الوظيفة ، وينمي قضية بناء الشخصية الوطنية.

وأكد أن الاهتمام بقضية العلم والتنمية الثقافية القادرة على الإبداع والتطوير مرتكز أساس في بناء الشخصية الوطنية التي تسهم في بناء الدول والأوطان ، مبينًا أن الآية الأولى من وحي الله (عزوجل) لرسوله (صلى الله عليه وسلم) قد أمرت بالقراءة في مختلف صنوف العلم.

وفي ختام كلمته أوضح أن المواطنة الحقيقية تقوم على حسن الولاء والانتماء للوطن ، والحرص على أمان الدولة الوطنية واستقرارها ، وبناء الشخصية الوطنية ترتكز على هذا الإطار الذي حري به أن يحرك العقول والسواعد للبذل والتضحية والعطاء.