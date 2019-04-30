أخبار مصر | مرصد الأزهر يتناول مساندة مصر الإنسانية للقضية الفلسطينية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرصد الأزهر يتناول مساندة مصر الإنسانية للقضية الفلسطينية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، سابع حلقات حملة «الذي باركنا حوله» التي تستهدف توعية الشباب العربي بمكانة المسجد الأقصى في الإسلام، وتاريخ القضية الفلسطينية، والتأكيد على عروبة فلسطين، باعتبارها قضية كل العرب والمسلمين.

وتتناول الحلقة الجديدة مساندة مصر الإنسانية للقضية الفلسطينية، وأبرز تصريحات المسؤولين المصريين بشأن دعم مصر الإنساني للشعب الفلسطيني. وكان مرصد الأزهر قد أطلق حملة «الذي باركنا حوله» بداية شهر أبريل الجاري، بالتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج.