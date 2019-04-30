أخبار مصر | رئيس "مصر الثورة": خطاب "السيسي" وسام على صدر كل عامل

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره الاحتفالية تحث على العمل والإنتاج وتحمل الكثير من الحب من قبل الرئيس للعمال، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يعرف جيدا ويقدر مكانة العامل وكفاحه وجهوده وتحمله عبء الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف رئيس "مصر الثورة"، أن العمال دائما ما يكونوا أهم عنصر في العملية الإنتاجية وفي تحقيق العائد الكبير وهم وقود التقدم في أي دولة، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس عنهم جوهرية وتدل على اهتمامه بهذه الفئة، وخاصة حينما تعرض خلال حديثه للهموم التي يعيشها المواطن المصري.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعلم جيدًا حجم الصعوبات التي يواجها محدودي الدخل ومنهم عمال وعاملات مصر عقب تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأيضًا الشعب المصري يعي جيدًا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على الدولة المصرية بكامل مؤسساتها واستقرارها وأمنها في ظل وجود العديد من الصراعات بالمنطقة العربية.

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أما عن تسليم العمال الرئيس السيسي درع اتحاد عمال مصر من قبل رئيس اتحاد العمال جبالي المراغي، قال: "يدل على حب من نوع خاصة وتقدير لمجهود رجل دولة حقيقي".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، احتفال عيد العمال الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمحافظة الإسكندرية، وكرم عددا من العمال والقيادات العمالية تقديرًا من الرئيس للجهود والعطاء الذي بذلوه العمال على مدار السنوات الماضية من جهود لدفع عملية التنمية في جميع ربوع مصر.

وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، درع اتحاد عمال مصر من رئيس اتحاد العمال جبالي المراغي، خلال الاحتفال تعبيرا عن دعم عمال مصر وقيادتهم للرئيس.

