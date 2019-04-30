أخبار مصر | ' الزناتي' يكشف تفاصيل نتيجة الفائزين بحج نقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ' الزناتي' يكشف تفاصيل نتيجة الفائزين بحج نقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن اختيار أسماء الزملاء الصحفيين الراغبين في أداء فريضة الحج وفقًا للقواعد السابق الإعلان عنها، والذي يتم تنظيمه مع وزارة التضامن هذا العام والمستويات والأسعار التي تتعامل بها الوزارة نفسها.

وقال "الزناتي" في بيان له، إنه وفقًا لهذه القواعد، تم قبول عدد( ٣ ) أرامل زملاء راحلين، وجميع الزملاء الصحفيين المسافرين بمفردهم وعددهم( ٥ ) صحفيين، والزملاء المسافرين بصحبة الأم وعددهم( ٢ )، الزملاء المسافرين بصحبة الأب وعددهم (٢)، والصحفيين المسافرين ومعهم زوجاتهم وعددهم (٦)، والصحفيين بصحبة اشقائهم وعددهم (٢)، وأمهات الصحفيين وعددهم (٢)، وآباء الصحفيين وعددهم (٣)، بينما تم إدراج باقي المتقدمين في كشوف الاحتياطي، ليتم تصعيدهم في حالة اعتذار أي من المقبولين.

وأضاف أن الأوراق المطلوبة من الزملاء المقبولين الذين بدأ الاتصال بهم بالفعل جواز سفر مميكن صالح على الأقل حتى شهر اغسطس ٢٠٢٠ وصورتين منه،

وفيش جنائى مميكن موجه (للحج)، وشهادة تطعيم حديثة من مكاتب وزارة الصحة ويرفق بها الايصال، بالإضافة إلى (12) صورة شخصية(4×6) بخلفية بيضاء، (80%) من مساحة الوجه، وكذلك شهادة طبية من مستشفى حكومى بالمقدرة على أداء مناسك الحج، وصورتين من بطاقة الرقم القومى (200%) من الحجم ، ومتطابقة مع بيانات جواز السفر.

وأكد "الزناتي" أنه في حالة اعتذار أي زميل بصحبته مرافق يعاد ترتيب المرافق حسب القواعد المعلنة،

في الوقت نفسه يتم استبعاد أى زميل أو مرافق يثبت قيامه بأداء الفريضة عام 2014وما بعدها ويتحمل كافة الرسوم الإدارية.

وحول الرسوم المقررة، أشار "الزناتي" إلى أنه يتم تسديدها التكلفة(٧٠ الف جنيه أو ٨٠ الفاً) ويضاف مبلغ (الف جنيه) للمرافق على أن يتم إيداع هذا المبلغ بالمصرف المتحد بعد تسليم جميع الأوراق المطلوبة للزميل أحمد إبراهيم بالدور الرابع إدارة شؤون المجلس والاعضاء، بموجب اذن دفع حسب المتاح من المستويين فى الفترة من الخميس ٢ مايو حتى الاثنين ٦مايو وتكون أولوية إختيار البرنامج للزميل طبقا لأولوية تسليمه للأوراق المطلوبة وسداد كامل التكلفة.