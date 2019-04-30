أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن دور الوزارة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة في المحافظات.

وقالت "فهيم" في بيان لها اليوم:" إنه في الآونة الأخيرة، تزايدت بشكل خطير حوادث عقر الكلاب الضالة للأطفال، وأصبح الكثير من الأسر المصرية لا تسمح لأطفالها بالنزول إلى الشارع، خوفًا عليهم من خطر الكلاب".

وتابعت: أن التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة تشير إلى أن أعداد المصابين فى حوادث عقر الكلاب وصل إلى أرقام مفزعة خلال السنوات الأربع الأخيرة بمتوسط سنوى يصل إلى 370 ألفًا، واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالى 39 ألف حالة، والجيزة 27 ألف حالة، أغلبهم من الأطفال، ومعها تعالت استغاثات الأهالى لحماية الأبناء من حوادث عقر الكلاب الضالة فى الشوارع، بل وصلت أحيانا إلى داخل المدارس والنوادي.

وأكدت فهيم أن ظاهرة الكلاب الضالة تشكل مشكلة حقيقية سواء فى التكلفة الباهظة التى تتكلفها الدولة فى العلاج، إذ تبلغ تكلفة العلاج الوقائى بعد التعرض للعقر فى المتوسط ما يعادل 40 دولارًا أمريكيا، أو الخطورة على صحة الإنسان من الأمراض التى من الممكن أن يتم نقلها له.

كما أكدت على أهمية قيام الجهات المعنية في وزارتي البيئة والتنمية المحلية، بدورها في تكثيف الحملات لملاحقة الكلاب الضالة في الشوارع، والتعامل معها بطريقة سليمة، للتخلص منها، وحماية أطفالنا من مخاطرها.