أخبار مصر | تعرف على السيرة الذاتية للمكرمين بوسام العمل من الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على السيرة الذاتية للمكرمين بوسام العمل من الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام العمل من الطبقة الأولى لـ 10 من قدامى النقابيين تقديرا لجهودهم المخلصة فى مجال العمل والعمال، فضلا عن إثرائهم للعمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال.

كما منح الرئيس نوط الامتياز لاثنين من العاملين بوزارة القوى العاملة، على إسهامهما فى مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما، فضلا عن تميزهم بالاعتزاز بعملهم والإخلاص فيه وتأديته بالدقة والجدية علي الوجه المطلوب والكفاءة العالية واحترام القوانين.

جاء ذلك فى الاحتفال الذى أقامه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بقصر رأس التين بالإسكندرية بمناسبة عيد العمال.

وقد شمل التكريم منح وسام العمل من الطبعة الأولى لكل من: السيد محمد راشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأسبق، واسم المرحوم حسام عماد الدين محمود نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول سابقا، واسم المرحوم عبد المنعم محمد الغزالي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية الأسبق ، ومحمد سالم مراد قنديل رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والثروة الحيوانية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وفهيمة محمد علي سليمان نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وأمينة المرأة سابقا، وجمال عبد الناصر عقبي رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجمال السيد هاشم كيلاني رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية سابقا، وحمدي مصيلحي أبو المعاطي محمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ، وسيد يوسف طه عبد الرحيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد المصري سابقا، والسعيد عطية محمد النقيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

كما شمل التكريم منح نوط الامتياز من الطبقة الأولي إلي أسم المرحوم حسين عبد الرحمن حسين مدير عام علاقات العمل بوزارة القوي العاملة سابقا ، ونوط الامتياز من الطبقة الثانية إلي جمال محمود محمد عبد الكريم من العاملين بالوزارة.

وفيما يلى نبذة عن المكرمين بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى:

السيد راشد:

بدأ السيد محمد راشد عمله النقابى فى السبعينات بشركة فستيا للنسيج بالإسكندرية، كما شغل منصب رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، وعضوا بمجلس إدارة النقابة العامة للنسيج ثم رئيسا لها وفى عام 1986 تم انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وفى عام 1992 تم انتخابه رئيسا للاتحاد، كما تم انتخابه فى نفس العام وكيلا لمجلس الشعب عن العمال والفلاحين واستمر بالمنصبين حتى عام 2006 ثم اعتزل العمل النقابى والسياسى.

المرحوم حسام عماد

عمل موظفا في الشركة العامة للبترول، إلي أن وصل مدير عام مساعد المراجعة الداخلية بالشركة، وفي عام 2002 أصبح أمينا للصندوق باللجنة النقابية للشركة، وفي عام 2011 أصبح نائبا لرئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

المرحوم عبد المنعم العزالي

عمل سكرتيرا بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيسا لنقابة العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ، ونائبا لرئيس الاتحاد العام لشئون العلاقات العمالية الدولية سابقا، ووافته المنية في شهر فبراير 2019 عن عمر يناهز الثمانين عاما.

ويعتبر العزالي، واحدا من القيادات العمالية القوية، التي دافعت عن حقوق عمال الصناعات الهندسية، حيث شهد اتحاد العمال في عهده تواجدا ملحوظا في كافة الأروقة النقابية العربية والإفريقية والدولية.

وبدأ الفقيد حياته النضالية عام 1964 رئيسا للجنة النقابية لشركة الأهلية بأبو زعبل، وعضو مجلس إدارة منتخب حتى عام 1995، وكان عضوا في مجلس الشعب لأكثر من دورة.

وكان لقبه "عمدة جنيف"، فكان حريصا على التواجد علي الساحة النقابية الدولية، وكان أول من فتح حوار جاد مع الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ببروكسل.

وكان "العزالي" من أبرز القيادات العمالية الوطنية الذين ساهموا بجهودهم المخلصة فى الدفاع عن عمال مصر وتراب الوطن فكان صاحب بصمات ورؤى وطنية واعدة منذ ثورة يوليو المجيدة وصاحب مواقف تاريخية عظيمة فى المحافل والمؤتمرات الدولية، وكان صاحب رؤى ثاقبة وعضوا بارزا فى مجلس الشعب خلال مجالس نيابية عديدة.

انتخب نائبا لرئيس منظمة الوحدة النقابية الافريقية لعدة سنوات، وكان رئيسا للاتحاد العربى لنقابات الصناعات الهندسية والميكانيكية واخيرا شغل منصب رئيس اتحاد المتقاعدين العرب بالاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب.

محمد سالم

بدأ عمله النقابي كرئيس للجنة النقابية بالهيئة الزراعية المصرية عام 1978 حتى الأن، وأصبح عضوا بالنقابة العامة فى دورة 1991 حتى عام 2005 وفى عام 2006 تم انتخابه أمينا للصندوق حتى عام 2012، وفى نفس العام تولى منصب رئاسة النقابة العامة ومستمر فى رئاستها حتى الأن إلى جانب إشرافه الكامل على قرية الأحلام التابعة لاتحاد العمال منذ عام 2014 حتى تاريخه ويتولى منصب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربى للعاملين بالزراعة والرى والصيد حتى الأن وأمين لاتحاد دول حوض النيل من 2012 أيضا حتى الأن.

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فهيمة محمد على

أمينة المرأة بالنقابة العامة للبترول سابقاً، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وعضو هيئة المكتب بالنقابة العامة للبترول وعضو المكتب التنفيذى ومقررة لجنة المرأة بالاتحاد العربى بالنفط والكيماويات والمناجم والمحاجر.

من أبرز السيدات المناهضات لنظام الإخوان الفاشى، ويذكر لها عندما أراد الاخوان الاستحواذ والسيطرة على النقابة العامة للعاملين بالبترول فى الفترة من 2011 / 2013 وقاموا بعمل نقابة موازية كانت فى طليعة صفوف المواجهة هى وأعضاء النقابة.

جمال عقبي

بدأ تاريخه النقابي كعضو مجلس إدارة اللجنة النقابية بالبنك الزراعى بالجيزة من فترة 1987 حتى 1991 وتدرج فى المناصب حتى أصبح رئيسا للجنة النقابية بنفس البنك ثم عضوا بمجلس إدارة النقابة العامة فرئيسا لها كما شغل منصب أمين صندوق اتحاد عمال مصر ويشغل حاليا منصب نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ورئيس اتحاد محلى عمال الجيزة حتى الأن كما شغل مناصب دولية منها الأمين العام المساعد للعاملين بالمصارف العربية وعضو مجلس اليونى الإفريقي وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحالى.

جمال هاشم

بدا عمله في مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال عام 1984، والتحق بـ 5 دورات في العمل النقابي، وكان أول دور له كأمين مساعد باللجنة النقابية، ثم نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب، لديه من الأولاد اثنين .

تميز بأنه صاحب رؤية نقابية تعمل على التكاتف والتلاحم بين أبناء النقابة، وعمل لأكثر من 30 عاما في العمل النقابي.

حمدي مصيلحي

مارس عمله النقابى منذ عام 1991 وحتى 31 مايو 2018 وكان عضوا بالمجلس الأعلى من 2002 الى 2015 ورئيسا للجنة النقابية بمؤسسة أخبار اليوم من 2001 إلى 2018 ورئيسا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة من عام 2013 حتى 2016 .

سيد يوسف طه

بدأ حياته العمالية عام 1990 كأمين عام اللجنة النقابية للعاملين بمناطق بريد القاهرة الكبرى وفى عام 1995 تم تصعيده وكيلا للنقابة العامة للبريد ثم فى الدورة التالية عام 2000 وحتى 2012 أميناعاما مساعدا للنقابة العامة للبريد، ومن 2012 وحتى 2018 رئيسا للنقابة العامة للبريد وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واعتزل العمل النقابى بعد أداء فريضة الحج.

سعيد النقيب

بدأ حياته النقابية عام 1983 كنائب رئيس للجنة النقابية بشركة شبرا للصناعات الهندسية مصنع 27 الحربى وفى عام دورة 1991 انتخبت رئيس للجنة النقابية بنفس المصنع، وفى نفس العام أصبح عضوا بالنقابة العامة حتى 2001، ومنذ ذلك التاريخ أصبح نائبا لرئيس النقابة العامة للإنتاج الحربى حتى 2012 ثم رئيسا للنقابة العامة، وتم تصعيده كنائب لرئيس اتحاد العمال فى عام 2011 وفى 2018 نائبا أول لرئيس اتحاد العمال حتى الأن.

وترأس وفد مصر فى العديد من المحافل الدولية ومارس العمل التثقيفى كمحاضراً فى أكثر من موقع.

حسين عبد الرحمن

حاصل علي ليسانس الحقوق دفعة 1973 ، وبدأ عمله في رئاسة الجمهورية بعد تخرجه مباشرة حتي عام 1994 ثم نقل إلي مجلس الوزراء علي منصب مدير عام ، ثم نقل إلي وزارة القوي العاملة في عام 1995 مديرا عاما بالإدارة العامة للأجور، ثم مدير عاما بالإدارة العامة لعلاقات العمل إلي أن أحيل للمعاش في عام 2010 ، ورشحته عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة في ذلك الوقت للعمل مديراً عاما للشئون المالية والإدارية بمجلة العمل، واستمر بها حتي عام 2018 ووافته المنية في مارس الماضي .

جمال عبد الكريم

بدأ عمله بوزارة القوي العاملة في يونيو 1982، بإدارة تراخيص عمل الأجانب، واستمر بها حتي تم ترشيحه للعمل بمكتب السيد الوزير من عام 1986 حتي الآن لكفاءته وتميزه واعتزازه بعمله واخلاصه فيه وتأديته بالدقة والجدية علي الوجه المطلوب والكفاءة العالية واحترام القوانين.