مصر | "بأسلوب المغافلة".. حبس حارس عقار وزوجته لسرقتهما مشغولات ذهبية بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بأسلوب المغافلة".. حبس حارس عقار وزوجته لسرقتهما مشغولات ذهبية بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الجزئية، حبس حارس عقار وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لسرقتهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة فى حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان، من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبالغ مالية، مشغولات ذهبية، هاتف محمول – بعض المقتنيات من داخل مسكنه وسلامة منافذ المنزل.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة، حارس عقار وزوجته تعمل طرف المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافت الثانية أنه نظرًا لعلمها باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية بمسكنه، قامت بمغافله نجلته والاستيلاء منها على مفتاح الشقة محل الواقعة وسلمته لزوجها؛ لاستخدامه فى دخول الشقة وسرقة محتوياتها، وأرشدا عن المسروقات المخبأة بحديقة عقار مجاور للمنزل محل الواقعة.

حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.