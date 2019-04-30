مصر | "كان معاه ربع كيلو هيروين".. القبض على تاجر مخدرات في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان معاه ربع كيلو هيروين".. القبض على تاجر مخدرات في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط تاجر مخدرات، وبحوزته ربع كيلو هيروين، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود معلومات مفادها قيام تاجر مخدرات، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، سبق إتهامه في 5 قضايا "سرقات، سلاح بدون ترخيص، مخدرات"، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من منطقة المنيب بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد قوة أمنية وضبطه وبحوزته 127 لفافة لمخدر الهيروين، 13 قطعة لذات المخدر وزنت جميعها 250 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان حساس.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والميزان الحساس لإعداد لفافات مخدر الهيروين تمهيدًا للبيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.