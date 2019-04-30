مصر | تصادم 3 سيارات أعلى كوبري التسعين في التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصادم 3 سيارات أعلى كوبري التسعين في التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شخصان في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري التسعين في التجمع، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق التسعين بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وفي ذات السياق فقد أصيب شخصين بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما لمحور المشير، مما أدى إلى توقف حركة المرور اتجاه مدينة نصر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور المشير بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.