مصر | استمرار حبس عناصر تشكيل عصابي لسرقتهم "توك توك" بالتبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس عناصر تشكيل عصابي لسرقتهم "توك توك" بالتبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح حلوان، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد سرقتهم "توك توك" كرهًا عن قائده.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين لملاحظة الحالة بدائرة القسم، استغاث بهم "سائق توك توك، وقرر بأنه حال سيره بدائرة القسم مستقلًا مركبة التوك توك قيادته استوقفه ثلاثة أشخاص بدعوى توصيلهم وحال سيرهم قاموا بتهديده بسلاح نارى وسلاح أبيض واستولوا منه على مركبته كرهًا عنه وفروا هاربين.

وعلى الفور تم تتبع خط سير هروب المتهمين وأمكن ضبطهم وتبين أنهم 3 عاطلين حال استقلالهم مركبة التوك توك المستولى عليها، وبحوزتهم، طبنجة صوت، وعدد 4 طلقات صوت، نصل معدنى "شفرة موس"

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.