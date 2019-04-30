انت الان تتابع السيسي: ثمار الإصلاح لم تأتِ بعد.. وهي أضعاف ما تحقق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن نهضة الدول تبنيها شعوبها من خلال العمل الدؤوب، ولا بد من العمال بجد وإتقان لتحقيق حضارة حقيقية، وثمار الإصلاح الاقتصادي لم تأت بعد وهي أضعاف ما تم تحقيقه حاليا، وتحمل مصاعب الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية جاء بجهد الشعب ووعيه، ويجب الاستمرار في العمل بعيدا عن أعمال التخريب والقتل، والقطاع العام هو أول من قاد مسيرة العمل في مصر، وتكلفة تطوير قطاع غزل المحلة تبلغ 20 مليار جنيه".

وأضاف السيسي، في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال في محافظة الإسكندرية: "إن نجاح تطوير مصانع قطاع الأعمال سيؤدي إلى نجاح مصر واقتصادها"، متوجها بتحية شكر وتقدير لجهود عمال مصر في بناء الدولة ونهضتها. اقرأ أيضا| السيسي يشهد الاحتفال