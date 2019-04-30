انت الان تتابع مجلس الوزراء: توفيق أوضاع 894 كنيسة ومبنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في يناير 2017 أسفرت حتى الآن عن توفيق أوضاع 894 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية، إذ أنه تم توفيق أوضاع أوضاع 512 كنيسة و352 مبنى، فضلا عن توفيق أوضاع 30 كنيسة ومبنى بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية، موضحا أن الجهود التي تبذلها الدولة في ملف تقنين أوضاع الكنائس، هدفها ترسيخ مبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، وتأكيدا على التعايش المشترك لكافة المواطنين والتزاما بما نص عليه الدستور.
وأشار المركز، في مقطعي انفوجراف تم نشرهما، اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، إلى أن اللجنة تشكلت بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016، وذلك للبت في طلبات تقنين الكنائس والمباني القائمة في تاريخ العمل بالقانون، بعد التأكد من توافر عدة شروط أهمها تلقي طلب التقنين من
وأشار المركز، في مقطعي انفوجراف تم نشرهما، اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، إلى أن اللجنة تشكلت بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016، وذلك للبت في طلبات تقنين الكنائس والمباني القائمة في تاريخ العمل بالقانون، بعد التأكد من توافر عدة شروط أهمها تلقي طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليما.
وأضاف أن التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بواسطة لجنة تقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتي تغطي القطاعات الجغرافية، كان في: (المنيا، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، سوهاج، البحيرة، الشرقية، أسيوط، القاهرة، الغربية، أسوان، الدقهلية، الأقصر، بني سويف، قنا، البحر الأحمر، السويس، المنوفية، مطروح، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الفيوم، الوادي.
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