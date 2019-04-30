شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استشكال «حمو بيكا» على حبسه شهرين.. والمحكمة تُخلي سبيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية برئاسة القاضي مصطفى مرسي، اليوم الثلاثاء، قبول استشكال حمو بيكا على حكم حبسه شهرين، ووقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض وإخلاء سبيله.

قررت محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية برئاسة القاضى مصطفى مرسى، اليوم الثلاثاء، قبول استشكال حمو بيكا على حكم حبسه شهرين. حيث تقدم المتهم للمحكمة بطلب استشكال فى تنفيذ الحكم المنفذ ضده قررت محكمة جنح مستانف الدخيلة بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالنقض.

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كانت محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، قضت يوم 16 أبريل الجاري بتأييد حبس المطرب الشعبي «حمو بيكا» لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائي بمنطقة العجمي دون ترخيص من الجهات المختصة.

تقدم محامي حمو بيكا بطلب استشكال أمام محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية اليوم، لإيقاف الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة شهرين، ومن ثم قبلت المحكمة الاستشكال من حيث الشكل وبوقف القرار المطعون فيه لحين الفصل في النقض.

تعود بداية الواقعة، عندما رصدت قوة أمنية من قسم شرطة الدخيلة وجود مظاهر احتفالية بشاطئ البيطاش الخاص وتوافد جماهير تمهيداً لإقامة حفل غنائي للمطرب «م.ح.أ» وشهرته «حمو بيكا»، دون تصريح. جرى إلغاء الحفل، وحرر «هـ.م.ع» محامي نقابة الموسيقيين بالإسكندرية، بلاغ بتضرره من المطرب المذكور لقيامه بتنظيم حفل غنائي دون الحصول على تصريح من النقابة.

وبإحالة البلاغ الذي حمل رقم 13812 لسنة 2018 إداري الدخيلة، إلى محكمة جنح الدخيلة أصدرت قراراها بحبس المطرب «حمو بيكا» 3 أشهر، على خلفية مزوالة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة. واستأنف محامي المطرب «حمو بيكا» على حكم أول درجة.