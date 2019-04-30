شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ عمَّال مصر بعيدهم.. ويؤكد دعمه لدورهم في النهوض بوطنهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الأزهر الشريف بأخلص التهاني لعمال مصر بمناسبة عيدهم، الذي يحتفل فيه العالم في الأول من مايو من كل عام، بكفاح العمال ونضالهم وجهودهم في بناء الحضارة الإنسانية، مؤكداً أن عمَّال مصر هم مستقبلها نحو مزيد من الرقي والتقدم والازدهار.

وأعرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن تقديره الكبير للدور الوطني البارز الذي يقوم به عمَّال مصر، لدفع مسيرة التقدم، والنهوض، وتنمية الوطن واستقراره، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر، التي تتطلب منا جميعاً الإخلاص والتفاني في العمل والبناء.

وحث الأزهر الشريف، جموع المصريين إلى مواصلة العمل والإنتاج وبذل المزيد من الجهد والعطاء، حتى ترتقي مصرنا الحبيبة إلى مكانتها اللائقة بين الأمم، بفضل سواعد أبنائها الأوفياء وعزيمتهم، سائلاً الله تعالى، أن يحفظ مصر وشعبها مِن كلِّ مكروهٍ وسوءٍ.