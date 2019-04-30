شكرا لقرائتكم خبر عن «الخنافس» تغزو العريش...و«البحوث الزراعية»: غير ضارة ومفيدة للزراعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشرت في مختلف أحياء وتجمعات مدينة العريش الخنافس السوداء، حيث أشتكي كثير من المواطنين من وجودها بكثرة في المناطق التي يعيشون بها، فيما أكدت محطة البحوث الزراعية بالعريش بأنها غير ضارة ومفيدة للزراعة.

وقالت سارة الشريف، أن الخنافس انتشرت بكثرة خلال الأيام الماضية، وأن أشكالهم مزعجة ومقززة، وأنها رأت بعض هذه الخنافس تطير، فيما أكدت فاطمة محمد، انتشار تلك الخنافس أسفل الطوب، وخاصة الطوب اللبني الكبير وذلك بأعداد كبيرة. وأشارت ريم سامي، إلى أن هذه الخنافس رائحتها كريها، فيما أكدت نهال الجوراني، أن وجود الخنافس بكثرة هذه الأيام ظاهرة غريبة، حيث لم تكن موجودة قبل ذلك بهذه الأعداد.

وطالب مصطفي البردويل، بتفسير لوجود وانتشار الخنافس..مؤكداً على أنتشارها بكثرة، فيما طالب سيد قاسم بمقاومة تلك الخنافس قبل انتشارها بكثرة في مختلف المناطق.

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وأرجع محمد سالمان، إلى أن أنتشار الخنافس يعود بسبب الأمطار العزيرة التي شهدتها المنطقة، حيث يعد السبب الرئيسي لإنتشار تلك الحشرة، فهي تعيش بين الأعشاب وفي التربة الرطبة، وتخرج إلى السطح عند ارتفاع درجة الحرارة..مؤكداً على أنها ليست ضارة ومفيدة للزراعة. بدورها أصدرت محطة البحوث الزراعية بالعريش، بياناً أكدت فيه أن الحشرة التي انتشرت في العريش تسمي «Calosoma olivieri»، وهي تعيش تحت التراب في الشتاء، وتخرج في الصيف في مناطق سكنية، وتعيش في الظلام، وغير سامه، وتعتبر هذه الحشرة مفيدة للزراعة.

وأضافت المحطة في بيانها، لماذا ظهرت هذه الحشرة رغم عدم ظهورها مُسبقاً، أو عدم تسجيل حالات لظهور مُسبق لها؛ في الحقيقة تُصنف هذه الحشرة من الحشرات المُفترسة، والتي تتغذى على حشرات أقل منها، مثل العقارب والجراداتوالفراش.

وأوضحت أن حشرة كالوسوما أوليفيري، تظهر بالتزامن مع هجرة الفراش والجراد، وإنتشار العقارب، مما يؤدي إلى ظهورها بشكل كبير للمحافظة على توازن الطبيعة، لأن الفراش والجراد بهذه الأعداد الضخمة مُضر للبشر وللمحاصيل ولكل شيء، وخاصة الجراد، وأن مناخ كالوسوما أوليفيري، لا تحتمل الحرارة أو ضوء الشمس، وتظهر في بداية المساء وتفضل الأحياء السكنية، بسبب الإضاءة، وليس الإضاءة فقط بل تجد فرائسها تنتظرها على الأضواء، كالفراش والجراد وغيرها.

وقال البيان: «أن الكالوسوما، تعيش لمدة ساعات محدودة، ولكنها تُنتج ما يقارب ١٠٢٤ آخرى، وتنمو بسرعة لأن غذائها ينتظرها حالما تظهر، وأن ليس لها أي خطر على الانسان، ولكنها في حال أحست بخطر تُفرز رائحة كريهة، محاولة أبعاد الخطر عنها، ولها لدغة سيئة ليست سامة أو مُضرة، وأقل ضرراً من لدغة النحل، ولا تُسبب أي اذى».

كما تابع البيان، أنه من المتوقع أن ينتهي بقاء الكالوسوما أوليفيري، بمجرد أن يصبح الطقس أكثر سخونة بعد فصل الشتاء، ومع هجرة ما تبقى من عوائلها، مثل الجراد والفراش، وأنه لا تؤثر المبيدات الحشرية في الكالوسوما، ولكن قد تقوم بتخديرها وشلها مُدة بسيطة، ولكن من دون جدوى، لذى لا داعي لمكافحتها وهدر الوقت والمال.