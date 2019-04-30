شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الإسكندرية» يحيل ملاحظين بامتحانات النقل للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، جولة ميدانية لتفقد سير العملية الامتحانية التي بدأت اليوم الثلاثاء، حيث يؤدي طلاب الصف الثاني والثالث الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدي طلاب الصف الرابع امتحان مادة اللغة العربية، فيما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني من المرحلة الإعدادية امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية، ولم ترد أية شكاوى لغرف العمليات.

وبدأ «العجمي» جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الحدائق الابتدائية بإدارة وسط برفقة إيمان شرف مدير عام الإدارة، حيث أحال بعض الملاحظين بالمدرسة للتحقيقات، كما أصدر تعليماته بتصحيح كراسات إجابة طلاب المدرسة بمعرفة معلمين من مدرسة أخرى بنظام عملية التدوير بين مجموعة من المدارس .

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كما تفقد وكيل الوزارة سير العملية الامتحانية بمدرسة الفوزية الإعدادية بنات بإدارة غرب برفقة همت أبوكيلة مدير عام الإدارة، وأثنى على انتظامها وانضباطها بوجود الجدول في مكان واضح ووجود دليل اللجان وانضباط الطالبات.

فيما أنهى العجمي جولته بمتابعة مدرسة ممدوح سالم الثانوية بنات بإدارة غرب وتأكد من تفعيل شبكة الإنترنت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي استعدادا للامتحانات الإلكترونية على أجهزة الحاسب اللوحي ( التابلت ) التي ستبدأ في التاسع عشر من مايو المقبل .

وخلال الجولة أصدر العجمي تعليماته لمديري عموم الإدارات بمتابعة العملية الامتحانية بمدارس المحافظة لجميع الصفوف، والتأكيد على تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتيسير عملية المسح الطبي لأمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المرحلة الإعدادية خلال أيام الامتحانات بتوفير كشوف بقاعدة بيانات الطلاب ومعاونة فريق المسح الطبي.