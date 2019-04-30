شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تعلن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم، الثلاثاء، بضرورة توفير السلع التموينية خلال شهر رمضان المعظم وكافة احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المحافظة تمكنت من زيادة منافذ بيع السلع التموينية الثابتة والمتحركة عن الأعوام السابقة، كما تم التنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة لإقامة شوادر رمضانية لبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار منخفضة عن نظيرتها بالأسواق، حيث تم توفيرها من كبار التجار والمستوردين مباشرة، وسيتم نشرها بمعظم أحياء العاصمة.

وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على منافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز وتنظيم مواعيد عمل المخابز، بما يتناسب مع الشهر الكريم مع التأكد من توافر الخبز في مواعيد الذروة قبل وبعد الإفطار، بالإضافة إلى مراقبة أسعار السلع الأساسية والتأكد من سلامتها ووصولها للمواطن بيسر وسهولة.

Advertisements

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته بأن حركة النقل الجماعي بالقاهرة طوال أيام الشهر الكريم يجب أن تعتمد على التنسيق والتكامل ما بين خطوط هيئة النقل العام، والنقل الجماعي، وخطوط مترو الأنفاق، حيث يعد العمود الفقري للنقل الجماعي، ويجب أن تقوم باقي الوسائل باستكمال رحلاته بما يخدم المواطنين، مكلفاَ رئيس هيئة النقل العام بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين، ويتم تعديل المواعيد المعتادة بما يتواءم مع مواعيد العمل بشهر رمضان المعظم بحيث يتم تشغيل الطاقة القصوى للهيئة منذ الصباح وحتى توقيت الإفطار وتمتد لمنتصف الليل.

وطالب «عبدالعال»، رئيس هيئة النظافة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وأفرع الهيئة لمراجعة نظافة أماكن تجمعات المواطنين بالمناطق الدينية وساحات الصلاة وتكثيف العمل بالورديتين المسائية والليلية، إلى جانب مراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد والمناطق السياحية التي يرتادها مواطنو العاصمة بعد الإفطار مثل المشهد الحسيني ومساجد آل البيت.

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري والشؤون الصحية لتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وشن الحملات المشتركة والمستمرة على الأسواق والمخابز لفحص المعروض السلعي من المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.