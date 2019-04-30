شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 7 أطباء بطوخ للتحقيق لتغيبهم عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد خيري، رئيس مدينة طوخ بالقليوبية، إنه تمت إحالة 7 أطباء بوحدة صحية تابعة للوحدة المحلية لقرية بلتان بطوخ للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، مشيرا إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، تم المرور والتفتيش المفاجئ على الوحدات المحلية وقطاع الخدمات التابع لها.

وأضاف «خيري»، في بيان، الثلاثاء، أن رضا قنديل، رئيس الوحدة المحلية ببلتان، قام بمتابعة الوحدة الصحية ببلتان وتمت إحالة 7 أطباء لعدم تواجدهم، وعلى الفور توجه الدكتور مجدى عبدالبديع، مدير الإدارة الصحية بطوخ، للكشف على المرضى لسد العجز، وإحالة جميع الأطباء للتحقيق، لتغيبهم دون إذن، ما أدى إلى توقف العمل تماما في الوحدة الصحية، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وإحالة كل الأطباء المتغيبين للتحقيق.