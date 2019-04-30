شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم أحد اللنشات البحرية بقرية سياحية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اندلع حريق ضخم في أحد اللنشات البحرية السريعة، أثناء رسوه برصيف بحري داخل إحدى القرى السياحية تحت الإنشاء بمنطقة الكورنيش بالغردقة، فيما غطت سحب الدخان الكثيفة سماء المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، بعد أن التهم الحريق اللنش بالكامل، والذي حدث أثناء تموينه بالوقود.

وأكد شهود عيان من رواد الشاطئ الذي وقع به الحريق، أنهم فوجئوا بالنيران تشتعل وصراخ أحد العاملين الذين كانوا على متن اللنش وقفزه بمياه البحر ثم انتشاله ونقله بإحدى السيارات إلى المستشفى للعلاج من الحروق. وأسفر الحريق عن إصابة أحد العاملين باللنش ونقله للمستشفى لتلقي العلاج، وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.