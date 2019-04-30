شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال المدارس الرياضية يحصدون المراكز الأولى في بطولة أفريقيا لألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصدت بعثة المدارس الثانوية الرياضية المراكز الأولي في بطولة أفريقيا لألعاب القوي بكوت ديفوار تحت سن 18 سنة في الفترة من (16 إلى 23 /4/2019)، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت إشراف الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام.

قالت الدكتورة مني يحيي مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن البطل معتز محمد الجوهري من مدرسة السواحل الرياضية الإعدادية بمحافظة الإسكندرية فاز بلقب الأول أفريقيا في دفع الجلة وحقق رقم قياسي جديد (19.29) متر ليفوز بذهبية البطولة، واللاعبة روان أيمن من مدرسة السلحدار الرياضية الإعدادية الثانوية بمحافظة القاهرة فازت بلقب الأولي أفريقيا والميدالية الذهبية في إطاحة المطرقة، واللاعبة مروة سمير من مدرسة السلحدار الرياضية الإعدادية الثانوية بمحافظة القاهرة فازت بالميدالية الفضية في بطولة أفريقيا في الإطاحة بالمطرقة، كما فاز اللاعب أسامة حسين من مدرسة أبوبكر الإعدادية الثانوية الرياضية بمحافظة القاهرة بالميدالية الفضية في بطولة أفريقيا في (10 كم) مشي.

وأشادت «يحيي» بـ«إنجاز أبنائنا أبطال أفريقيا والمدارس الرياضية الذين شرفوا مصر في المحافل الدولية، وشكرت مدرب المنتخب عز الدين على أحمد الذي صاحب الفريق في البطولة، مؤكدة على أن خطط وبرامج التطوير والارتقاء الرياضي التي شهدتها المدارس الرياضية الإعدادية الثانوية أتت ثمارها، حيث شهد هذا العام حصاد العديد من البطولات المحلية والأفريقية والدولية».