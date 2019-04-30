شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية الأربعاء (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019/2020، غدا الأربعاء 1 مايو 2019، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية.

وأكدت الوزارة أن التقدم سيكون إلكترونياً على صفوف رياض الأطفال «KG1» و«KG2» إضافة إلى الصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

وكان تم افتتاح 35 مدرسة في 21 محافظة خلال العام الدراسي 2018/2019، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.