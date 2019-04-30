شكرا لقرائتكم خبر عن حيثيات حكم «الإضرار في الاقتصاد القومي»: المتهمون سيسوا الدين لزيادة نفوذهم الطائفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة القيادي الإخواني حسن مالك و6 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ بانتهاء مدة العقوبة المقررة، كما قضت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعونه «جماعة الإخوان الإرهابية» بالقوائم المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015.

كما قضت المحكمة ببراءة 14 آخرين في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب»، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

افتتحت المحكمة جلسة النطق بالحكم بتلاوة آية قرآنية «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ.

وقالت المحكمة في كلمتها، إن الأمة تصاب أحيانًا من فئة من فئات فسدت ضمائرها، فئات تغلغل الشر في نفوسها وقيل حياؤها، وانعدم الخير فيها، لا تبالي بأي ضرر يلحقون بالوطن، لا تهتم بمصالح الامة ولاتقيم لامنها واستقرارها أي وزن، فئات تسعى لنشر الفوضى في المجتمع، الذي يجب أن يكون يقظا، حذرًا، منتبها لكل مجرم يريد للأمة شرًا، فئات محسوبة على الوطن، انشقت على الإجماع، وانحرفت عن جادة الصواب، واختارت الوقوف مع الأعداء، في خندق التأمر على الوطن والمواطن.

وأشار القاضي في كلمته، إلى أن جماعة تأسست على غير سند من القانون عام 1928 على يد من يدعى حسن عبدالرحمن سعدي، وشهرته «حسن البنا»، أطلقت على نفسها جماعة الإخوان المسلمين، تهدف في حقيقتها إلى السيطرة على أكبر عدد من الدول الإسلامية وعلى رأسها مصر، والاستيلاء على الحكم فيها عن طريق هدم أنظمتها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وقد لجأت هذه الجماعة على مر تاريخها إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع والاعتداء على الآمنين للحصول على مبتغاهم، فهم دائمًا في خصومة مع وطنهم يبحثون عن موقع ينصبون أنفسهم من خلاله كرموز وطنية، يروجون ضلالات ودعايات، ينخدع بها الكثيرين، دون ما تبصر في عواقب الأمور ومالاتها، يدمرون البلاد ويمزقون الأمة ويضيّعون المجتمع.

ووصفت المحكمة المتهمين بأنهم ليسوا أصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، بل هم يسعون من خلال دعواتهم الباطلة إلى تسييس الدين واتخاذه مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادة نفوذهم الطائفي وقبله وبعده مصالحهم الشخصية المشبوهة فيستغلون كل الوسائل لتحريف الواقع وتزيف الحقائق وإثارة الفتن بين المواطنين ليحرضوا على التمرد والإرهاب والخروج على الدولة فغاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم ولو بهدم الوطن ونسف استقراره وإحراقه وقد شهد بذلك أفكارهم وواقعهم وتاريخهم، فهذه أخلاقهم وقيمهم، خدعهم الحلم على طيشهم فتمادوا في غيهم وباطلهم.

وأوضحت المحكمة بأنهم ظلوا على هذا النهج حتى تمكنوا عن طريق مؤامرتهم من الوصول إلى حكم مصر في عام 2012، وتولى محمد مرسى العياط القيادي بالجماعة حكم مصر، إلا أن الشعب المصري سرعان ما ثار في وجه تلك الجماعة، نتيجة حدوث أزمات عديدة ترجع إلى سوء إدارة الحكم في البلاد وتم عزل محمد مرسى من الحكم في 3 يوليو 2013، ولأن عزل الرئيس الإخواني جاء على خلاف رغبه جماعة الإخوان وحمل في فحواه معنى الهزيمة وكسر الشوكة، فقد كان له بالغ الأثر في احتقان النفوس، فثارت ثائرتهم وتملكتهم الرغبة في محاولة إجهاض عزل رئيسهم، وحثوا أنصارهم على التجمهر في الطرقات وأفصحوا عن وجههم الحقيقي كدعاة للعنف والتخريب لإظهار هيبة جماعتهم وقوتها ولبث الرعب في نفوس العامة وإرهابهم في محاولة لإجهاض ثورة الشعب وإعادة رئيس الجمهورية المنتمي لجماعتهم إلى الحكم، إلا أن الدولة تصدت لهم واتخذت الإجراءات اللازمة لحماية البلاد من إرهابهم.

وأضاف أنه نظرًا لأنهم مبدعون في تأجيج الصراع وتخبيب الأفراد على وطنهم ويتفننون في المغالطات وركوب موجة التزلف والتضليل وتشوية صورة الوطن من خلال بذر الشبهات التي تجذب البسطاء من الناس روجوا ضلالات ودعايات تدمر البلاد وتمزق الأمة وتنشر الفوضى، ومن هذا المنطلق قامت قيادات الجماعة بوضع مخطط لإثارة الفوضى والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بها، يعتمد على القيام بأفعال غير مشروعة كالاستمرار في التجمهر والتظاهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، وقام المتهمان حسن مالك «المتهم الأول»، وعبدالرحمن سعودي «المتهم الثاني» باعتبارهما قياديين بتلك الجماعة الإرهابية يتوليان مسؤولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الارشاد العام للجماعة بالعمل على ترويج الضلالات والدعايات ونشر الشائعات التي من شأنها شيوع اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين وخلق مناخ التشاؤم حول المستشقبل الاقتصادي للبلاد، وحاز أوراق هذا المخطط المتهمون حسن مالك «الأول» وكرم عبدالوهاب «الثالث» وفارس سيد «الرابع»، وفاتن أحمد إسماعيل «الحادية عشر»، وتم ضبطها لديهم وتضمنت عناوين خطة تغير الرأي العام نحو الجماعة استراتيجية عمل التنظيم خلال الثلاثة أشهر للجان العمليات النوعية بالقطاعات الجغرافية، بالإضافة إلى أوراق بعنوان «كيفية بث روح التفاؤل لدى أعضاء التنظيم»، و«كيفية تصعيد العمل الثوري ومستوى الحراك بالمكاتب الإدارية للجماعة وواجبات للافراد في التصعيد الثوري»، ونماذج لبعض الرسائل والموضوعات الإعلامية ورسائل ينشرونها بين المواطنين لخلق ما أسموه «مناخ من التشاؤم حول المستقبل الاقتصادي للبلاد»، وذلك بغرض المساهمة في خلق حالة من الركود الاقتصادي عن طريق نشر شائعات وأخبار محبطة واستمرار الجهر بالشكوى بالمواصلات العامة والخاصة عن سوء الأوضاع الاقتصادية بلزمات معينة مع نشر إشاعات غير صحيحة من شأنها إثارة غضب المواطنين.

وأضاف منطوق الحُكم بأنه انضم لهذه الجماعة كل من المتهمين كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل (الثالث)، وفارس سيد محمد عبدالجواد (الرابع)، وفاتن أحمد إسماعيل على (الحادية عشر)، وأحمد أبوزيد أحمد أبوزيد (الرابع عشر)، ومدحت محمد حسن (السادس عشر)، وناجي فرج عبدالصمد فرج (السابع عشر)، وأشرف محمد محمد (التاسع عشر)، وحمزة حسن عز الدين مالك (الرابع والعشرين)، مع علمهم بأغراضها بوسائلها الإرهابية في تحقيقها، وتلاقت إرادتهم نحو الأغراض غير المشروعة التي تتوخى هذه الجماعة الإرهابية ارتكابها، وتداولت الأوراق التنظيمية التي تحوى مخطط الجماعة بين هؤلاء المتهمين مما يدل على اتجاه إرادتهم إلى الانخراط في عضوية هذا التنظيم، وأنهم من بين من أوكلت لهم الجماعة القيام بمهمة تنفيذ المخطط لهدم الاقتصاد المصري.

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وتابعت الكلمة :«إن من حق أوطاننا أن نكون بتحقيق مصالحها سُعاة، ولدرء المفاسد عنها دُعاة، ولأمنها ورخائها واستقرارها حُماة، ولوحدة شرائحها وأطيافها رُعاة».

وأضافت المحكمة بالقول إن المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة، من خلال محاكمة منصفة، تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات، في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن الأصل في المتهم البراءة، فاستمعت إلى جميع شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة، واستدعت من رأت لزومًا لسماع شهادته للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة، واستمعت إلى دفاع المتهمين، وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة، لتقديم دفاعهم شفاهة وكتابة، ليطمئن وجدانها إلى أنها أعطت كل ذي حق حقه.

وتابعت بأنه وبعد جلسات بلغ عددها ستًا وعشرين جلسة، حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة، دون إخلال أو التفات عن حق أحد، وعكفت على دراسة جميع أوراق الدعوى دون كلل أو ملل وصولًا للحقيقة حتى استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين، لا يخالجه شك أو عوار، يقينًا ثابتًا لا مرية فيه، كافيًا لإدانة من رأت إدانته، بعد أن اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات، التي عززتها تحريات الشرطة، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بالأسباب سندًا للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضًا لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في تلك الأدلة، لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ولا تعول المحكمة على إنكار المتهمين أمامها بحسبان أن تلك وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بُغية الإفلات من العقاب.

وذكرت المحكمة في بداية تلاوتها للحكم بأنه وبعد الإطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بشأن إعلان حالة الطوارئ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 647 لسنة 2017، بشأن مد حالة الطوارئ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة، وبعد الاطلاع على المواد 304 و313 و1/384 من قانون الإجراءات الجمنائية، والمواد 86 و86 مكرر و86 مكرر أ من قانون العقوبات، والمواد 1 و3 و12 على 1 و2، 37 بتد 8، و39 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الإرهاب، والمواد 17 و28 و32 عقوبات.

وحكمت المحكمة حضوريًا للأول ومن الثالث حتى الثالث عشر، والخامس عشر، والثامن عشر، ومن العشرين حتى الثالث والعشرين، وغيابيًا للباقين:

بمعاقبة كل من: حسن عز الدين يوسف هلال مالك، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، وأحمد أبوزيد أحمد أبوزيد، ومدحت محمد حسن محمد، وناجي فرج عبدالصمد، وأشرف محمد محمد عبدالناصر، وحمزة حسن عز الدين مالك، بالسجن المؤبد.

ومعاقبة كل من: كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، وفارس سيد محمد عبدالجواد، وفاتن أحمد إسماعيل على بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

مع مصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم والهاتف المحمول المضبوط بحوزة المحكوم عليه الأول «حسن مالك» وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وإدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعونه «جماعة الإخوان» في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة المقضي بها.

كما قضت المحكمة ببراءة كل من: شهاب الدين علاء الدين على أبوالعلا، عمر علاء الدين على أبوالعلا، أحمد ميزار عبدالوهاب عبدالعال، محمد على أمين أحمد، محمد إبراهيم محمود صالح، عبدالتواب السيد الجبيلي، نجدت يحيى أحمد بسيوني، أشرف محمد أحمد أبوزيد، محمد ميزار عبدالوهاب عبدالعال، على عبدالعظيم كمال ميزار، كمال يونس محمد النوحي، خالد إسماعيل أحمد السيد، عطوة سليمان سلامة إبراهيم، حسن سليمان سلامة إبراهيم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط «مالك» وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.