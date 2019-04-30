شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه باستغلال «أملاك الدولة» لإقامة مشروعات ذات نفع عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد تصور لاستغلال مساحات أراضي أملاك الدولة «زراعي – مباني» المستردة خلال موجات الإزالة الأخيرة لإقامة مشروعات نفع عام عليها بكل مركز ومدينة لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، الثلاثاء، لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور لواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

Advertisements

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة المستردة وعدم السماح لضعاف النفوس بالتعدي عليها مرة أخرى، مؤكداً أنها حق للشعب ليستفيد منها في إقامة مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل للمواطنين.

وخلال الاجتماع شدد، محافظ الشرقية، على ضرورة إزالة الملصقات والإعلانات من على الحوائط وجدران المباني ورفع اللوحات الضوئية غير المرخصة للحفاظ على المال العام، وتفادياً لسرقة التيار الكهربي ولإعادة الوجة الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.

واطمأن المحافظ من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على تجهيز معارض «أهلاً رمضان» لاستقبال المواطنين للحصول على احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية وياميش رمضان، والتي تقدم في المعارض بأسعار مخفضة عن السوق لتخفيف العبء والمعاناه على كاهل المواطن البسيط.