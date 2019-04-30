الأزهر مهنئا العمال بعيدهم: مستقبل مصر نحو مزيد من الرقي والازدهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

تقدم الأزهر الشريف بأخلص التهاني لعمال مصر بمناسبة عيدهم، الذي يحتفل فيه العالم في الأول من مايو من كل عام بكفاح العمال ونضالهم وجهودهم في بناء الحضارة الإنسانية.

وأكد الأزهر الشريف في بيان له الثلاثاء، أن عمَّال مصر هم مستقبلها نحو مزيد من الرقي والتقدم والازدهار.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره الكبير للدور الوطني البارز الذي يقوم به عمَّال مصر لدفع مسيرة التقدم والنهوض وتنمية الوطن واستقراره، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر التي تتطلب منا جميعا الإخلاص والتفاني في العمل والبناء.

وحث الأزهر الشريف جموع المصريين إلى مواصلة العمل والإنتاج وبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ حتى ترتقي مصرنا الحبيبة إلى مكانتها اللائقة بين الأمم، بفضل سواعد أبنائها الأوفياء وعزيمتهم، سائلًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها مِن كلِّ مكروهٍ وسوءٍ.

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