التعليم: أبطال المدارس الرياضية يحصدون المراكز الأولى لبطولة ألعاب القوي بأفريقيا-صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

حصدت بعثة المدارس الثانوية الرياضية المراكز الأولى في بطولة أفريقيا لألعاب القوي بكوت ديفوار تحت سن 18 سنة في الفترة من (16 إلي 23 /4/2019)، فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت إشراف الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، قالت الدكتورة مني يحيي، مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية، إن البطل معتز محمد الجوهري من مدرسة السواحل الرياضية الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، فاز بلقب الأول أفريقيا في دفع الجلة وحقق رقم قياسي جديد (19.29) متر، ليفوز بذهبية البطولة، واللاعبة روان أيمن من مدرسة السلحدار الرياضية الإعدادية الثانوية بمحافظة القاهرة فازت بلقب الأولى أفريقيا والميدالية الذهبية في إطاحة المطرقة، واللاعبة مروة سمير من مدرسة السلحدار الرياضية الإعدادية الثانوية بمحافظة القاهرة فازت بالميدالية الفضية في بطولة أفريقيا في الإطاحة بالمطرقة، كما فاز اللاعب أسامة حسين من مدرسة أبوبكر الإعدادية الثانوية الرياضية بمحافظة القاهرة بالميدالية الفضية في بطولة أفريقيا في (10 كم) مشي.

وأشادت يحيي بإنجاز الطلاب أبطال أفريقيا والمدارس الرياضية الذين شرفوا مصر في المحافل الدولية، وشكرت مدرب المنتخب عز الدين علي أحمد الذى صاحب الفريق فى البطولة، مؤكدة أن خطط وبرامج التطوير والارتقاء الرياضي التي شهدتها المدارس الرياضية الإعدادية الثانوية أتت ثمارها، فقد شهد هذا العام حصاد العديد من البطولات المحلية والأفريقية والدولية.