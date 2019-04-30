"تجري الرياح كما تجري سفينتنا".. طارق شوقي يتحدث عن صناعة الواقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

دون الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، منشورًا عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، تحت عنوان: تأملات في التفاؤل والبحث عن واقع أفضل.

وقال الوزير: علمونا قديمًا بيت الشعر القائل: "ما كل ما يتمنى المرء يدركه.. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن".

وأضاف: لكنهم لم يعلمونا أبيات الشعر القائلة:

تجري الرياح كما تجري سفينتنا

نحن الرياح ونحن البحر والسفن

إن اللذي يرتجي شيئا بهمته

يلقاه وإن حاربته الإنس والجن

فأقصد الي قمم الأشياء تدركها

تجري الرياح كما رادت لها السفن

وأكد شوقي، أن البيت الHول يدعو للرضا بالواقع، أما الأبيات الأخرى تدعو لصناعة الواقع.