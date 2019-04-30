120 ألف مواطن استمتعوا بقضاء إجازة شم النسيم في حديقة الحيوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إن حديقة الحيوان شهدت أمس إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء إجازة شم النسيم وأعياد الربيع

وقال الدكتور محمد رجائي، في تصريح اليوم، إن نحو 120 ألف مواطن زاروا الحديقة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة وفرت لهم كل سبل الراحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والطبية والمحلية بمحافظة الجيزة.

Advertisements

وأضاف رجائي أن الحديقة على استعداد تام لاستقبال المواطنين غدا بمناسبة عيد العمال وأيضا طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، أما خلال شهر رمضان الكريم سوف تفتح أبوابها من التاسعة حتى الثالثة عصرا وسعر تذكرة الدخول تبلغ خمس جنيهات فقط.

وأشار إلى أنه تم خلال الفترة الماضية زيادة المسطحات الخضراء وإضافة 2700 شتلة جديدة؛ فضلا عن زيادة حظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه.

وأوضح رجائي أنه تم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر إلى 9 منافذ، وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم في هذا اليوم (شم النسيم) لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول.​