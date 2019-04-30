زيرة الصحة: فحص 10 ملايين بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، الانتهاء من فحص 10 ملايين و683 ألفا و511 طالبا وطالبة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، إنه تم فحص 2 مليون و54 ألفا و472 طالبا وطالبة منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، في خمس محافظات هي الشرقية والدقهلية والمنيا، والغربية والوادي الجديد.

وأضاف أنه تم الانتهاء من فحص 3 ملايين و451 ألفا و174 طالبا وطالبة في المرحلة الثانية من المبادرة والتي ضمت 11 محافظة هي: "القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء"، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 5 ملايين و177 ألفا و865 طالبا وطالبة في 11 محافظة هي: الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء.

وأكد مجاهد أن أعمال الفحص في المبادرة استمرت على 3 مراحل، منذ يوم 16 فبراير الماضي وحتى اليوم 30 أبريل 2019، لافتاً إلى أنه تم توزيع 5200 فرقة طبية مكونة من طبيب وممرض وكيميائي ومدخل بيانات بجميع المحافظات، مضيفاً أن كافة الطلاب الذين تم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التي تضمنتها "المبادرة الرئاسية" يتلقون العلاج اللازم بـ 225 "عيادة تأمين صحي" بالمجان.​