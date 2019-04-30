الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يهدي درع "حكاية وطن" للرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - الأسكندرية- أ ش أ: أهدي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الثلاثاء، درع تذكاري بعنوان "حكاية وطن" للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الاحتفال بعيد العمال. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الاحتفالية التى ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال بالإسكندرية.​

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