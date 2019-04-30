الرئيس السيسي: نهضة الدول تبنيها شعوبها من خلال العمل الجاد والإتقان

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العمل قيمة عظيمة والدول نهضت بشعوبها ولابد من الاحتفاء بكل عامل، قائلا " "ليس لي غير الشعب المصري".

وأضاف الرئيس السيسي - خلال الاحتفال بعيد العمال - أن نهضة الدول تبنيها شعوبها من خلال العمل الدؤوب، ولابد أن نعمل بجد وإتقان، مشيرا إلى أن الجدية في العمل والمثابرة هو ما يحقق لمصر ما تتمناه.

ودعا الرئيس السيسي إلى العمل بجد وإتقان لتحقيق حضارة عظيمة، لافتا إلى أن ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية كان بجهود وأيدي عمال مصر ومثابراتهم في عملهم.

ونوه بأن ثمار الإصلاح الاقتصادي لم تأت بعد وهي أضعاف ما تم تحقيقه حاليا، مؤكدا أن النجاح لن يأتى إلا بالاستقرار والأمن، وأضاف أن تحمل مصاعب الإصلاح الاقتصادي هو الذى ساهم فى الأمن والاستقرار.