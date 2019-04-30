الرئيس السيسي: حرص الدولة على الاحتفال بعيد العمال يؤكد دورهم الرئيسي في دفع مسيرة التنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- أ ش أ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حرص الدولة على الاحتفال بعيد العمال يؤكد دورهم الرئيسي في دفع مسيرة التنمية.

وأضاف الرئيس السيسي - في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال - أنه لا يوجد معيار أدق من العمل للتعرف على معدن الإنسان.

ووجه الرئيس السيسي التحية والتقدير لجهود عمال مصر في بناء الدولة ونهضتها.

وتابع الرئيس: "إننا لن نتحرك إلى الأمام وندفع بعجلة التنمية إلا بتوفير بنية أساسية متطورة".​