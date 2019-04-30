مرشح رئاسة سابق يحرر بلاغا بسرقة مواد من أرضه.. والتحريات: خلافات جيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تقدم محامي موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي السابق، ببلاغ إلى قسم شرطة منشأة القناطر يفيد بسرقة مواد بناء من أرض ملك موكله. واتهم المحامي مالك قطعة أرض مجاورة لتلك التي يملكها موكله بسرقة "رمال وزلط". التحريات الأولية للرائد سامح بدوي رئيس مباحث منشأة القناطر أفادت بوجود خلافات جيرة بين "موسى" ومالك قطعة الأرض المجاورة له. مصدر أمني مسؤول مطلع على التحقيقات، نفى وقوع سطو مسلح على الخفير الخصوصي لقطعة أرض المرشح الرئاسي السابق، مؤكدًا "مجرد خلافات بسيطة".

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