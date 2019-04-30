أدب شابا ابتز فتاة وصوره عاريا.. تفاصيل مقتل تاجر سيارات الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

قبضت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، على 4متهمين بخطف تاجر سيارات تحت تهديد السلاح، وقتله وإلقاء جثته على طريق مسطرد.

كان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بإطلاق 4 مسلحين النار بشكل عشوائي بشارع السكة التابع لدائرة قسم حدائق القبة، وخطفهم تاجر سيارات يدعى "أحمد الدمس"، قبل قتله وإلقاء جثته على طريق مسطرد.

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وقال شهود عيان إن الواقعة جاءت بسبب ابتزاز شاب لفتاة بصور إباحية كانت قد أرسلتها له، وبعد علم أهلها لجأوا للمجني عليه، لتأديب الشاب ومنعه من فضح ابنتهم، فاستدرج الشاب وصوره عاريًا لمساومته في حال نشر صور الفتاة.

وأفادت التحريات وشهود العيان، بأن أهل الشاب حاولوا تسوية الأمر والتصالح مع المجني عليه بموجب شروط لكنه رفض، فتوجهوا مساء أمس إلى مقر عمله وأطلقوا أعيرة نارية في الشارع لترهيب المارة، ثم قتلوه وألقوا جثته على طريق مسطرد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.