"إسفكسيا الغرق" تنهي حياة شخص بترعة المنصورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه غرقا في ترعة المنصورية، اليوم الثلاثاء، بمنطقة كرداسة.

تلقى مأمور قسم شرطة كرداسة بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة شخص على حافة الترعة، وتبين بالفحص أنه يرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

ورجحت التحريات الأولية، وفاة الشخص نتيجة إسفكسيا الغرق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.