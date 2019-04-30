ننشر أسماء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد بقضية "أبراج الضغط العالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تصوير – مصطفى الشيمي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الثلاثاء، بمعاقبة 34 متهمًا بالسجن المؤبد، والمشدد 10 سنوات لـ 11 آخرين، في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، وسكرتارية أيمن القاضي.

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وجاء أسماء المتهمين الصادر بحقهم السجن المؤبد، كلا من علاء محمد عبدالنبي، ومحمود حسن محمد، ورمضان صالح، وطه محمد، ورمضان محمد، ووحيد فتحي، وأحمد أبوالفتوح، ومحمد مصطفي، ومحمد سليمان، ومحمد فريد، وعبدالرحمن أحمد، وأحمد دياب، وأحمد محمد، وأحمد شبانة، وباقي محمد، واشرف محمد، واسلام فاروق، وأحمد أبوالسعود، وإسلام علي، ومحمد رأفت، وسراج الدين عبدالحميد، وحمدي عبدالفتاح، وأحم عبدالفتاح، ومحمود سليمان، ومحمد السيد، ومجدي محمد مصطفي، ومحمد عبدالتواب، ومحمد فاضل، ومجاهد مجدي، ومحمد عبدالفتاح، وأحمد محمود، وباقي محمد، وأشرف بدري، ومحمد عبدالرؤوف.

وكقت المحكمة بمعاقبة، كلا من أحمد محمد، وحمدين راشد، ومحمد أشرف، ومحمد إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفي محمد، ورمضان محمد، وربيع محمد، وأحمد محمد أبوزيد، والسيد إبراهيم، وأحمد محمد بسيوني بالسجن المشدد 10 سنوات.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.