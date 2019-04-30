السجن المؤبد لـ 34 متهمًا والمشدد 10 سنوات لـ 11 آخرين في "تفجير أبراج الضغط العالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تصوير – مصطفى الشيمي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الثلاثاء، بمعاقبة 34 متهمًا بالسجن المؤبد، والمشدد 10 سنوات لـ 11 آخرين، في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، وسكرتارية أيمن القاضي.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.