أوناش حديثة وكاميرات.. التفاصيل الكاملة لخطة مرور الجيزة خلال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء علاء متولي عن خطة العمل خلال شهر رمضان الكريم لتحقيق أعلى مدلات سيولة مرورية لاسيما وقت الذروة قبل وبعد الإفطار.

وحصرت الإدارة أماكن الكثافات (ميدان الجيزة - شارع ثروت - صفط اللبن - شارع البحر الأعظم - ميدان المنيب - شارع يصل - محور المريوطية - محور المنصورية - ميدان الرماية - طريق الفيوم - شارع الهرم - مناطق الطالبية وعثمان محرم وترسا - شارع السودا - أعمال مترو الأنفاق بشارع أحمد عرابي والمهندسين - ميدان لبنان - شارع النيل).

وتركزت الخطة على تعزيز الخدمات المرورية والاستعانة بكامل قوة الإدارة بام فيهم (ضباط التراخيص - الأعمال الإدارية) وتوزيعهم بمحاور تلك المناطق بما يتناسب مع كل منها لإحكام السيطرة المرورية.

وتنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية سيتم توزيع وجبات الإفطار والسحور على الخدمات الميدانية طوال الشهر الكريم حرصا على راحتهم، ومنع تواجد أي أفراد أو مجندين بموائد الرحمن.

وشملت الخطة صيانة كاميرات المراقبة بالمحاور والميادين الرئيسية لنقل صورة حية عن الحالة المرورية، وحصر المتاجر التي يتردد عليها المواطنون قبل وأثناء الإفطار ودعم التواجد المروري فيها، وتعيين خدمات مرورية أمام المساجد في أثناء صلاة العشاء والتراويح.

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وسيتم التنسيق بين غرفة عمليات مرور القاهرة ومشرف غرفة عمليات العجوزة وقت الذروة حرصا على تحقيق السيولة المرورية بالمحاور الحدودية بين المحافظتين كباري (عباس - الجامعة - الجلاء - 6 أكتوبر- إمبابة - روض الفرج - 15 مايو)، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن المحاور التي تربط الجيزة بالطرق السريعة (محور 26 يوليو - الطريق الدائري - محور المنيب - محور روض الفرج).

وتم التنسيق مع مسؤولي المحافظة بمنع منح أية تراخيص لإقامة سرادقات إلا بعد موافقة مرور الجيزة بالإضافة إلى توزيع قسم الانتشار السريع بالدراجات البخارية للمرور على المحاور الرئيسية، والتفاعل الفوري مع أي معوقات أو حوادث مرورية.

وتضمنت الخطة الموضوعة أيضا إحكام السيطرة المرورية وتعزيز جميع المحاور بسيارات الأوناش و3 كلارك عملاق وسدادات حديدية وأنواع المساعدات الفنية كافة خاصة المناطق التي تشهد مظاهر الاحتفال وتكثر بها الكثافات المرورية حرصا على التعامل الفوري مع أية أسباب للإعاقة المرورية فضلا عن التنسيق مع هيئة النقل العام لتعيين سيارات إصلاح مجهزة لاسلكيا "طواري" بأماكن متفرقة؛ لسرعة التعامل مع أعطال أتوبيسات الهيئة.

وعن سيارات الإغاثة الحديثة، أوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنها ستكون مزودة بكامل الأجهزة لمواجهة مسببات الأعطال، إذ أنها ستحتوي على منشار كهربائي لتقطيع الأشجار، كمبرسور هواء، أقماع مرورية، زيوت سيارات وجميع أنواع العدد الميكانيكية؛ للتعامل مع المعوقات الطبيعية مثل سقوط الأشجار أو الأعمدة الحديدية

بالإضافة إلى المعوقات العادية من تعطل السيارات ووسائل النقل المختلفة.