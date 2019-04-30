أخبار مصر | الخميس.. 'الصحفيين' توزع جوائز مسابقة التميز الصحفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس.. 'الصحفيين' توزع جوائز مسابقة التميز الصحفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة الصحفيين، الخميس المقبل، احتفالية توزيع جوائز مسابقة التميز الصحفي "الموسم الثاني"، في فنون التغطية الصحفية لقضايا التعليم الفني والتدريب المهني، بمسرح النقابة، وذلك بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، التابع لوزارة التجارة والصناعة.

وكانت أعلنت نقابة الصحفيين، ممثلة في لجنة تطوير المهنة والتدريب، نتيجة مسابقة التميز الصحفي، في تغطية قضايا التعليم الفني والتدريب المهني، "الموسم الثاني"، بالتعاون مع برنامج دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهني، الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى.

ونافس في المسابقة، في هذا الموسم، ٩٧ عملًا، نشر في ٣٥ إصدارًا بالمؤسسات القومية والخاصة والحزبية، تنافسوا على ٢١ مركزًا، بواقع ثلاثة مراكز بكل فئة.

وفاز بفئات المسابقة، ٣٢ من الزملاء المتنافسين، ينتمون إلى ٢٢ إصدارًا صحفيًا، متنوعًا بين القومي والخاص والحزبي،