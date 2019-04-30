أخبار مصر | أول بيان عاجل لوزير الرياضة بشأن أسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول بيان عاجل لوزير الرياضة بشأن أسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، قرار اتحاد الكرة بشأن أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية بـ"التهريج".

ووجه النائب بيانا عاجلا لوزير الشباب والرياضة، حول معايير تحديد هذه الأسعار، قائلا: أسعار التذاكر بهذه الصورة المبالغ فيها لن تجعل جماهير الكرة المصرية تتابع مباريات المنتخب المصري، وهو ما يؤثر سلبيا على أداء اللاعبين.

وطالب من وزير الشباب والرياضة بسرعة التدخل لتخفيض التذاكر بصفة عامة ولجمهور الدرجة الثالثة بصفة خاصة، متهمًا اتحاد كرة القدم بالمغالاة في أسعار متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية، قائلا: لا يعقل أن تكون الأسعار التي يكون المنتخب المصري طرفا فيها بهذه الصورة المبالغ فيها إلا إذا كان اتحاد "الجبلاية" ووزارة الشباب والرياضة يعملان ضد الشباب ومحدودي الدخل لحرمانهم من متابعة المنتخب في هذه البطولة.

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وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها فى مصر فى 15 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية في 13 يوليو 2019.

ويتأهل إلى البطولة 24 فريقًا يتم تقسيما إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 توالت.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم 15 يونيو المقبل، والمباراة النهائية في 13 يوليو 2019،