أخبار مصر | الجيزة تستقبل شهر رمضان بإجراءات حازمة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تستقبل شهر رمضان بإجراءات حازمة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، قراراً بحظر إقامة أى فروشات من شأنها إشغال الأرصفة أو الطريق العام أضافه الى حظر إقامة اى سرادقات او فروشات على الاراضى الفضاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة لذلك حفاظاً على حياة المواطنين وتجنباً لإحداث اى تكدسات مرورية ومؤكدا على حف المواطن في الرصيف.

كما أصدر راشد قراراً بحظر إقامة الزينات الكهربائية بدون الحصول على التراخيص موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالسيطرة الحازمة على المقاهى والمحال بأنواعها لعدم شغل الأرصفة بأى شكل وفى حالة المخالفة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية فوراً.

وتابع المحافظ أن القرارت تأتى فى إطار تطبيق أقصى درجات الانضباط بشوارع المحافظة وعدم السماح بإشغال الطريق خلال شهر رمضان المبارك واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أي مخالفة يتم ضبطها مشدداً على مواجهة أي مخالفة بحزم.

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وطالب "راشد" بتشكيل لجان من الإدارات الهندسية ومديريات الصحة والتموين وشرطة المرافق ومباحث التموين والطب البيطرى والحماية المدنية للمرور على كافة الإشغالات والتأكد من قانونية الإشغال وسلامة المعروضات.

كما طالب المحافظ بمراجعة أماكن المساجد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والعمل على إنارتها وتجميلها وعدم تواجد أى إشغالات أمامها أو حولها ورفع كفاءة الشوارع والطرقات ومراجعة أعمال النظافة والإنارة حتى تظهر المحافظة بالصورة اللائقة.

وأعلنت محافظة الجيزة منذ أيام ضوابط محددة لإقامة الخيم الرمضانية داخل المنشآت السياحية تأتى على رأسها الحصول على تصريح من الحي أو الوحدة المحلية المختصة بشرط مراعاة شروط وضوابط محددة تم وضعها حفاظًا على حياه المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.