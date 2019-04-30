أخبار مصر | السبت.. 'الصحفيين العرب' يطلق تقرير حالة الحريات عن عامي 2018 و2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبت.. 'الصحفيين العرب' يطلق تقرير حالة الحريات عن عامي 2018 و2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم اتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، مؤتمرًا صحفيًا، لإطلاق تقرير حالة الحريات في الوطن العربي عن عامي 2018 و2019.

يأتي ذلك ظهر السبت المقبل، بمقر الاتحاد بميدان طلعت حرب، بحضور نخبة من نقباء الصحافة العربية.

وقال الاتحاد في بيان له، إن تقريره يسهم في دعم حرية الصحافة، والانتقال لمراحل جديدة، تؤثر على العملية الصحفية بالوطن العربي.