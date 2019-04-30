أخبار مصر | الأزهر يهنئ عمال مصر بعيدهم.. ويؤكد دعمه لدورهم في النهوض بوطنهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يهنئ عمال مصر بعيدهم.. ويؤكد دعمه لدورهم في النهوض بوطنهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الأزهر الشريف، بأخلص التهاني لعمال مصر بمناسبة عيدهم، الذي يحتفل فيه العالم في الأول من مايو من كل عام بكفاح العمال ونضالهم وجهودهم في بناء الحضارة الإنسانية.

وأكد الأزهر الشريف، أن عمال مصر هم مستقبلها نحو مزيد من الرقى والتقدم والازدهار، معربا عن تقديره للدور الوطني البارز الذي يقوم به عمال مصر لدفع مسيرة التقدم والنهوض وتنمية واستقرار الوطن، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر التي تتطلب منا جميعا الإخلاص والتفاني في العمل والبناء.

وحث الأزهر الشريف جموع المصريين إلى مواصلة العمل والإنتاج وبذل المزيد من الجهد والعطاء، حتى ترتقي مصرنا الحبيبة إلى مكانتها اللائقة بين الأمم، بفضل سواعد وعزيمة أبنائها الأوفياء، سائلا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها مِن كلِّ مكروهٍ وسوءٍ.