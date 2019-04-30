مصر | دفن جثمان الطفل الذي عثر عليه تنهشه الكلاب بمقابر الصدقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثمان الطفل الذي عثر عليه تنهشه الكلاب بمقابر الصدقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار محمد سليم وكيل نيابة القاهرة الجديدة، بدفن الطفل الرضيع الذي تم العثور علية بجوار صناديق القمامة بالدفن في مقابر الصدقة فيما طالب بسرعة التحريات حول الواقعة.

وتعود البداية بتلقي قسم شرطة القاهرة الجديدة، بلاغا من حارس عقار أفاد فيه بمشاهدته كلب ينهش رأس طفل من صندوق قمامة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

ومن خلال التحريات والتحقيقات تبين أن الطفل، حديث الولادة ألقى به مجهول فى صندوق قمامة للتخلص منه فنهشته الكلاب، وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.