مصر | أمن الجيزة يضبط 23 قضية في المنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يضبط 23 قضية في المنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 75 كرسي – 2 ميزان –2 وجاء فحم – غرزة شاي – 3 شمسية – 11 استاند – وجاء فحم – 2 ثلاجة – كوريك – 30 اوتاد وسلاسل حديدية- 35 قلب شيشة، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 3 حكم جزئى –4 غرامات– 8 اشتباه– خيال وجمال- 7 بائع متجول – وبلغ إجمالي المضبوطات 23 قضية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.