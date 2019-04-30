مصر | "صداقة منذ سنوات" و"200 ألف جنيه".. اعترافات قاتل "سيدة المعادي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صداقة منذ سنوات" و"200 ألف جنيه".. اعترافات قاتل "سيدة المعادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة المعادي الجزئية، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة سيدة ملقاة بقطعة أرض فضاء داخل جوال بمنطقة زهراء المعادي.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة حيث قال إنه كان صديق المجني عليها وتربطهما علاقه صداقة وطيدة منذ سنوات.

وأضاف المتهم أنه كان عاطل ويبحث عن عمل وكان يمر بضائقة مالية، فاتصل على المجني عليها من ثلاث شهور واقترض منها مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه: "محتاج فلوس وشهر وهرجعهم"، وقال المتهم إنه عندما جاء موعد السداد طالبته بالمبلغ ولكنه طالبها بمهله أخرى، ولكنها رفضت ونشبت بينهما مشاجرة كلامية في "الهاتف المحمول"، فاختمرت في ذهن المتهم فكرة شيطانية للتخلص من المجني عليها ومن مطالبتها المستمرة بالمبلغ.

"مكنتش هقدر أرجع المبلغ فموتها"، وأضاف المتهم أنه خطط لقتل المجني عليها ويوم الواقعة قاما بالاتصال بها وأكد لها أنه معه المبلغ، فقامت على الفور بالذهاب إليه، وأكد أنه عند حضورها قام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأكد المتهم أنه قام بالتخلص من الجثة في وضعها داخل جوال، وقام باستيقاف" توك توك " والذهاب به إلى أرض فضاء في منطقة زهراء المعادي وقام بإلقاء الجثة.

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وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لسيدة ثلاثينة بها آثار خنق حول الرقبة وكدمات متفرقة بالجسم.

وكلفت النيابة مصلحة الطب الشرعي في وقت سابق بتشريح الجثة وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسباب حدوثها وملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى قسم شرطه المعادي بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جوال بداخله جثة سيدة، داخل أرض فضاء بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة في أواخر العقد الثالث من عمرها، وبها خنق بالرقبة وكدمات في أماكن متفرقة بجسدها، وتم نقلها إلى المشرحة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

