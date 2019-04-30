مصر | نقل جثة "غريق المنصورية" إلى المشرحة في كرداسة

أمرت نيابة كرداسة، بنقل جثة الشاب الذي لقي مصرعة غرقًا بترعة المنصورية بكرداسة، إلى المشرحة.

وبدأت نيابة كراسة، التحقيق في غرق شاب بترعة المنصورية بكرداسة.

وكان الرائد إسلام سمير، رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب طافية على نهر النيل.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين وجود جثة شاب توفي غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل ولا شبهة جنائية، ولم يتم العثور به جسده، على أي إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.