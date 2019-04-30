مصر | القاضي عن متهمي "أبراج الضغط العالي": قلة فاسدة تتستر خلف راية الإسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاضي عن متهمي "أبراج الضغط العالي": قلة فاسدة تتستر خلف راية الإسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل المستشار شبيب الضمراني رئيس محكمة الجنايات كلمته قبل الحكم في قضية "خلية أبراج الضغط العالي"، بكلمات من الذكر الحكيم قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم "يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ"، و"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا"، و"إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " صدق الله العظيم.

وقال رئيس محكمة الجنايات، إن الإسلام دين الفطرة السليمة وهو فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، دين بناء لا هدم، دين اصلاح لا فساد، دين رحمة لا دين عنف فيقول الله عز وجل "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ"، إن الاسلام لم يكن دينا للإرهاب كما صوره الاعداء ولم يكن دعوة للصراع للصراع كما صوره الابناء لقد وقع الاسلام فريسة لين أعداء شوهوه، فالشعوب الاسلامية لم تعرف في دينها الا المحبة والتسامح.

واضاف، لقد عاش ملايين المسلمين في الغرب مئات السنين لم يكونو طرفا في صراع او إرهاب او حروب، لقد فقد البعض من الشعوب ستين مليونا في الحرب العالمية الثانية لم تكن ارهابا اسلاميا، وكانت عصابات القراصنة تنتشر في كل بحار العالم شرقا وغربا، وكانت عصابات المافيا تمارس الارهاب، ويكفي ماحدث للمسلمين في البوسنة ومايحدث لهم في الفلبيين وما تلاقيه الاقليات المسلمة في دول العالم من ظلم وعدوان، فلم يكن من العلم ان تحكم آمة تاريخها وشعوبها من خلال اعلام مفرط او اصوات حاقدة، فإن الاسلام لم يكن يوما حتي وقت قريب بهذه الصورة المشوشة وان وصل الامر بالبعض في التشكيك في الإسلام، في الكتاب والعقيدة، فإن عداء بعض المسلمين اشد ظلما من عداء الآخرين.

وتابع، انه من الواجب علينا توضيح صورة الاسلام، فإنه دين الانسانية والتسامح، فلسنا في حاجة ان نقول للعالم اننا لسنا ارهابيين لأن الارهاب لا دين ولا وطن له، وهؤلاء الذين يرفعون راية الاسلام لا يمثلون الاسلام في شيء، انهم قلة فاسدة من البشر، فالاسلام عزيز لا يعزه بشر، نصر لا ينصره أحد، رسالة من رب السموات لا يعزه ايمان فلان او يحط منه اعتداء فلان، فكلنا زوال والاسلام باق.

ان مصر التي ذكرت في القرآن وأوصى بها النبي صلي الله عليه وسلم، ستظل محفوظة كريمة آمنة، لا خوف على حاضرها او مستقبلها في ظل هذا الشعب الواعي والمدرك للمصلحة العليا للوطن، فإن حفظ الاوطان ورعايتها والمشاركة في بنائها واجب دينيا قبل ان يكون وطنيا فالاسلام يدعو الى اعمار الارض وزرع بذور الرحمة والمحبة فيها.

وبعد الاطلاع علي أوراق القضية، حكمت المحكمة حضوريا وغيابيا بمعاقبة كل من علاء محمد عبدالنبي، ومحمود حسن محمد، ورمضان صالح، وطه محمد، ورمضان محمد، ووحيد فتحي، وأحمد ابوالفتوح، ومحمد مصطفي، ومحمد سليمان، ومحمد فريد، وعبدالرحمن أحمد، وأحمد دياب، وأحمد محمد، وأحمد شبانة، وباقي محمد، واشرف محمد، واسلام فاروق، وأحمد ابوالسعود، واسلام علي، ومحمد رأفت، وسراج الدين عبدالحميد، وحمدي عبدالفتاح، وأحم عبدالفتاح، ومحمود سليمان، ومحمد السيد، ومجدي محمد مصطفي، ومحمد عبدالتواب، ومحمد فاضل، ومجاهد مجدي، ومحمد عبدالفتاح، واحمد محمود، وباقي محمد، واشرف بدري، ومحمد عبدالرؤوف بالسجن المؤبد.

ومعاقبة كل من أحمد محمد، وحمدين راشد، ومحمد أشرف، ومحمد ابراهيم، ومحمد محمود، ومصطفي محمد، ورمضان محمد، وربيع محمد، واحمد محمد ابوزيد، والسيد ابراهيم، واحمد محمد بسيوني بالسجن المشدد 10 سنوات.

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكرى وعضوية المستشارين ناصر بربرى و محمد على بسكرتارية عبد المسيح.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري قضت بحبس محمد مرسى وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والمتهمون في القضية والصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيرى، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوى، ووجدى غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوى، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوى، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى.

ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين”، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.