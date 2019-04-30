مصر | النيابة تستعجل التحريات حول واقعة تنقيب مواطن عن الآثار أسفل منزله بمصر القديمة

وكما طالبت النيابة تقرير حول أعمال الحفر التي نفذها العاطل داخل منزله بمنطقة مصر القديمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الأهالي بوجود تصدع وانهيار جزئي بثلاثة منازل، بمنطقة خرطة الشيخ مبارك دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين تنقيب أحد الأشخاص عن الآثار أسفر منزله، حيث حفر حفرة بطول 30 مترًا، أسفرت عن انهيار منزله، وتصدع منزلين مجاورين، دون وجود إصابات، وتم ضبط أدوات الحفر داخل المنزل، وقام رجال الشرطة بإخلاء المنازل من السكان.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته، أقر بارتكابه واقعة الحفر والتنقيب عن الآثار، وباستدعاء الجيران، أقروا بأنهم فوجئوا بانهيار المنزل المجاور لهم، وميل منزلهم، بالإضافة إلى ميل منزل مجاور لهم وتصدعه، فخرجوا من المنازل قبل انهيارها بشكل كامل، وحرروا محاضر ضرر ضدد المتهم.