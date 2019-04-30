مصر | موسى مصطفى موسى يتهم شخصا بسرقته في الجيزة (التفاصيل الكاملة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسى مصطفى موسى يتهم شخصا بسرقته في الجيزة (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم المحامي الخاص بالمرشح السابق لرئاسة الجمهورية موسى مصطفي موسى، مالك قطعة أرض مجاورة لأرض موكله، بسرقة مواد بناء منها، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من محام موسي مصطفي موسي، يتهم مالك قطعة أرض مجاورة لقطعة أرض ملك موكله بسرقة مواد بناء.

ونفى مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، ما تم تداوله بتعرض قطعة الأرض، للسطو المسلح والتعدي على الخفير بالضرب، موضحًا أنه يوجد بينهما خلافات جيرة.

بالمستندات.. نص الحكم على "مالك" ونجله وآخرين بـ"الإضرار بالاقتصاد"



أصدرت منذ قليل الدائرة 11 " إرهاب " بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها علي القيادي الإخواني حسن مالك ونجله وعبد الرحمن سعودي و21 متهما آخرين ( بينهم 13 هاربا ) لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

وعاقبت المحكمة المتهم حسن مالك وعبد الرحمن محمد سعودي بالسجن بالمؤبد، ومعاقبة كل من أحمد ابو زيد، ومدحت محمد حسن، وناجي فرج، وأشرف محمد عبدالناصر، وحمزة حسن مالك بالسجن المؤبد.

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وكما عاقبت المحكمة كل من كرم عبدالوهاب وفارس سيد محمد وفاتن أحمد بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقررت المحكمة مصادرة الاوراق المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات اعادة التأهيل، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة.

وبراءة كل من شهاب الدين علي، عمر علاء الدين، أحمد نزار، محمد علي أمين، محمد ابراهيم، عبدالتواب محمد، نجدت يحي، أشرف محمد، محمد نزار، علي عبدالعظيم، كمال يونس محمد، خالد إسماعيل، عطوة سليمان، حسن سليمان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وحسن السايس وبسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.