انت الان تتابع فحص 10.6 مليون طالب بمبادرة «الأنيميا والتقزم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

التقزم

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، عن الانتهاء من فحص 10 ملايين و683 ألفا و511 طالبا وطالبة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية. ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، إنه تم فحص 2 مليون و54 ألفا و472 طالبا وطالبة منذ انطلاق المرحلة الثالثة في 21 مارس الماضي، في 5 محافظات هي: الشرقية، الدقهلية، المنيا، الغربية، الوادي الجديد.

وأضاف مجاهد، أنه تم الانتهاء من فحص 3 ملايين و451 ألفا و174 طالبا في المرحلة الثانية من المبادرة والتي ضمت 11 محافظة هي: القاهرة، السويس، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 5 ملايين و177 ألفا و865 طالبا